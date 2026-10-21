RS Tria Dipa dan KP2MI Kolaborasi Memperkuat Layanan Kesehatan Bagi PMI

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Tria Dipa dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meresmikan kerja sama untuk memperkuat layanan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) di Jakarta, pada Selasa (20/10).

Direktur PT Tria Dipa Sukmo Hadi Nugroho mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, keterlibatan rumah sakit dalam ekosistem pelayanan pekerja migran diperlukan agar pemeriksaan kesehatan calon PMI dapat dilakukan secara terstruktur, dengan memperhatikan standar pelayanan serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Sukmo menegaskan pekerja migran Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selain berkontribusi terhadap perekonomian keluarga dan negara, mereka juga membawa nama Indonesia di negara tempat bekerja.

“Pekerja migran yang sehat merupakan modal penting untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan citra bangsa Indonesia di tingkat internasional,” kata Sukmo.

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Rumah Sakit Tria Dipa berkomitmen mendukung kolaborasi tersebut melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan fasilitas, pemanfaatan teknologi kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Upaya itu diharapkan mampu menunjang pemeriksaan kesehatan yang akurat, cepat, nyaman, dan transparan, sekaligus memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan serta kepentingan calon PMI.