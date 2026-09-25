RSB Batam Beri Layanan Kesehatan Gratis dan Bantuan Pangan untuk Mualaf

jpnn.com, BATAM - Rumah Sehat Baznas (RSB) Kota Batam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga mualaf di Kampung Tua Tanjung Gundap, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga disertai penyaluran bantuan pangan berupa daging rendang kaleng kepada para penerima manfaat.

Kegiatan bertajuk “RSB Peduli Mualaf” itu menjadi bagian dari upaya Baznas dalam memperluas akses layanan kesehatan dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga mualaf.

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Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekaligus upaya mempererat silaturahmi dengan warga mualaf.

“RSB Peduli Mualaf ini merupakan bentuk kepedulian Baznas dalam memastikan kondisi kesehatan para mualaf tetap terjaga sekaligus mempererat tali silaturahmi,” kata Idy dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

Pelayanan kesehatan dalam kegiatan tersebut didukung Wakil Ketua III Baznas Kota Batam bersama tim yang terdiri atas dokter umum, asisten apoteker, bidan, relawan, dan petugas pengumpulan.

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Idy menegaskan Baznas terus berupaya memastikan manfaat zakat dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

RSB merupakan program layanan kesehatan terpadu tanpa biaya yang ditujukan bagi mustahik dengan pendekatan humanis dan profesional.