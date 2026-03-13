RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kurang Mampu di Kepri
jpnn.com, RIAU - Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Provinsi Kepulauan Riau memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya mustahik, di Kepulauan Riau pada Kamis (12/3/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh 50 penerima manfaat tersebut digelar di Aula Wan Sri Beni, Kepulauan Riau.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai penanganan penyakit melalui konsultasi langsung dengan dokter.
Deputi II BAZNAS Imdadun Rahmat mengatakan program layanan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam meningkatkan kualitas kesehatan mustahik, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya masih terbatas.
Dia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta mendorong mereka melakukan pencegahan dan pengobatan secara tepat setelah mendapatkan pemeriksaan dari tenaga medis.
Imdadun menambahkan, melalui program Rumah Sehat BAZNAS, pihaknya ingin memastikan masyarakat Kepulauan Riau dapat merasakan langsung manfaat layanan kesehatan yang mudah diakses, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat.
Menurutnya, masyarakat yang tidak mampu menjangkau layanan rumah sakit atau klinik tetap dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis melalui dokter-dokter yang tergabung dalam program RSB di wilayah Kepulauan Riau.
Dia juga menegaskan bahwa kondisi kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, karena penurunan kesehatan sering kali meningkatkan beban ekonomi rumah tangga.
RSB memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu di Kepulauan Riau.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ruri Repvblik dan 80Proof Ultra Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim
- Tip Mudik Aman dengan Mobil Pribadi agar Perjalanan Tetap Nyaman
- Sambut Mudik 2026, Indosat Perkuat Jaringan Internet untuk Teman Ramadan
- Jelang Idulfitri 2026, BTN Siapkan Uang Tunai Rp 23,18 Triliun
- DAIKIN Salurkan 1.000 Paket Sembako Saat Gelar Inisiatif Sosial Tahunan ‘Roda-Roda Ramadan’
- Memilih Pendamping di Alam Kubur