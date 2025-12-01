menu
RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis untuk Penyintas Bencana di Tanah Datar

RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis untuk Penyintas Bencana di Tanah Datar

RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis untuk Penyintas Bencana di Tanah Datar
RSB menyediakan layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir dan longsor di Tanah Datar. Foto: Baznas

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Sarolangun menyediakan layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Pos Layanan Kesehatan itu didirikan berdampingan dengan Dapur Umum BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), serta diperkuat berbagai layanan kemanusiaan lain berupa bantuan evakuasi, dapur umum, dapur air, hingga distribusi logistik bagi masyarakat terdampak.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menyatakan layanan kesehatan ini merupakan respons cepat atas meningkatnya kebutuhan medis masyarakat akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra Barat.

Baca Juga:

Menurut dia, dengan hadirnya layanan kesehatan ini, BAZNAS ingin memastikan kebutuhan medis masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

"Karena itu kami bergerak cepat menghadirkan layanan kesehatan gratis yang dapat diakses langsung oleh masyarakat,” ujar Saidah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (1/12).

Layanan medis yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, hingga pemberian obat-obatan gratis.

Baca Juga:

Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi prioritas karena memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan pascabencana.

Untuk memperluas jangkauan, BAZNAS terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, serta tim relawan lain agar layanan kesehatan dapat mencapai wilayah yang sebelumnya sulit diakses.

