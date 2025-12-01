RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis untuk Penyintas Bencana di Tanah Datar
jpnn.com, SUMATERA BARAT - Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Sarolangun menyediakan layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Pos Layanan Kesehatan itu didirikan berdampingan dengan Dapur Umum BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), serta diperkuat berbagai layanan kemanusiaan lain berupa bantuan evakuasi, dapur umum, dapur air, hingga distribusi logistik bagi masyarakat terdampak.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menyatakan layanan kesehatan ini merupakan respons cepat atas meningkatnya kebutuhan medis masyarakat akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra Barat.
Menurut dia, dengan hadirnya layanan kesehatan ini, BAZNAS ingin memastikan kebutuhan medis masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
"Karena itu kami bergerak cepat menghadirkan layanan kesehatan gratis yang dapat diakses langsung oleh masyarakat,” ujar Saidah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (1/12).
Layanan medis yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, hingga pemberian obat-obatan gratis.
Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi prioritas karena memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan pascabencana.
Untuk memperluas jangkauan, BAZNAS terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, serta tim relawan lain agar layanan kesehatan dapat mencapai wilayah yang sebelumnya sulit diakses.
RSB menyediakan layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir dan longsor di Tanah Datar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PalmCo Maksimalkan Pengiriman Bantuan ke Wilayah Terisolasi di Sumut & Aceh
- Ditpolairud Lampung Panjatkan Doa Bersama bagi Korban Banjir dan Longsor
- Polda Banten Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar
- Kepala BMKG Ungkap Penyebab Banjir di Sumatra
- Martin Manurung Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra, Ini Tujuannya
- Ramai Tuntut Status Bencana Nasional, Arvindo: Vasko Bukti Koordinasi Daerah Masih Terjaga