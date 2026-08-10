RSB Perkuat Kesiapsiagaan Pegawai Hadapi Risiko Kebakaran
jpnn.com, JAKARTA - Baznas Tanggap Bencana (BTB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran di lingkungan Rumah Sehat Baznas (RSB) Indonesia melalui pelatihan dan simulasi mitigasi bencana.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Baznas bersama BTB dan diikuti seluruh pegawai RSB Indonesia di Gedung Rumah Sehat Baznas, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai keselamatan dan penanganan kondisi darurat.
Materi meliputi dasar-dasar kebakaran, klasifikasi kebakaran, pengenalan alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pelindung diri (APD), serta prosedur pemadaman api pada tahap awal.
Peserta juga mengikuti simulasi penggunaan APAR dengan menerapkan teknik PASS atau Pull, Aim, Squeeze, Sweep sesuai prosedur keselamatan.
Simulasi tersebut ditujukan agar pegawai memiliki kemampuan melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., mengatakan pelatihan menjadi langkah preventif untuk membangun budaya kesiapsiagaan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan.
"Dengan kesiapsiagaan yang baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berlangsung secara optimal, aman, dan tidak terganggu ketika menghadapi potensi bencana maupun keadaan darurat lainnya," ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
RSB memperkuat kesiapsiagaan pegawai menghadapi risiko kebakaran di fasilitas kesehatan
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