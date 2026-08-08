RSCM Lakukan Implantasi LVAD CoreHeart 6 Pertama di Asia, Harapan Baru Gagal Jantung

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menjadi institusi pertama di Asia yang berhasil melakukan implantasi perangkat bantu jantung Left Ventricular Assist Device (LVAD) CoreHeart 6.

Perangkat LVAD CoreHeart 6 merupakan alat bantu jantung dengan ukuran terkecil di dunia saat ini.

Keberhasilan prosedur medis ini dinilai memberikan harapan baru bagi para pasien gagal jantung stadium lanjut yang memiliki pilihan terapi terbatas.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya menyebut teknologi LVAD sebagai lompatan besar dalam penanganan kasus gagal jantung kronis.

"Selama ini terapi utama gagal jantung stadium akhir adalah transplantasi jantung," ujar Azhar Jaya di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Azhar menjelaskan transplantasi jantung sulit dilakukan karena keterbatasan donor serta minimnya dokter dengan kompetensi khusus.

Dia menilai kehadiran teknologi LVAD memberi harapan baru untuk memperpanjang usia sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien.

Sebagai perwakilan pemerintah, dia menekankan penguasaan teknologi medis kelas dunia ini harus menjadi awal dari transfer pengetahuan kepada tenaga kesehatan lainnya di Indonesia.