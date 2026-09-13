RSCM Sukses Gelar Operasi Ginekologi Robotik Jarak Jauh 1.000 Km

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mencatatkan sejarah medis baru, dengan menggelar aksi pembedahan robotik jarak jauh perdana di bidang ginekologi.

Pembedahan dilakukan dengan jarak lebih dari 1.000 kilometer, yang menghubungkan lokasi kongres di Bali dengan Kamar Operasi RSCM Kencana di Jakarta.

Tindakan pembedahan jarak jauh perdana melibatkan Herbert Situmorang selaku Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi.

"Pembedahan robotik ini merupakan operasi ginekologi jarak jauh pertama yang dikerjakan di Indonesia,” kata Herbert.

Keberhasilan prosedur medis perdana didukung teknologi sistem robotik serta konektivitas internet, yang telah memenuhi persyaratan untuk mendukung pelaksanaan pembedahan jarak jauh secara aman.

Selain Herbert Situmorang, tim dokter yang terlibat dalam prosedur tersebut terdiri dari Riyan Hari Kurniawan, Ferdhy Suryadi Suwandinata, Hariyono Winarto, M. Suskhan Djusad, serta Luther Holan Parasian.

Prosedur pembedahan menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman klinis antartenaga ahli.

Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan tenaga medis Indonesia dalam memanfaatkan teknologi bedah robotik jarak jauh.