RSUI dan ParagonCorp Resmikan Fasilitas Ruang Rawat Inap dengan 50 Tempat Tidur

jpnn.com, DEPOK - Menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) bersama ParagonCorp meresmikan fasilitas Ruang Rawat Inap Lantai 9 RSUI dengan tambahan kapasitas sebanyak 50 tempat tidur.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat menjangkau kebutuhan lebih banyak pasien.

Ketersediaan ruang rawat inap menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan perawatan lanjutan sesuai kebutuhannya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, pengembangan kapasitas rumah sakit menjadi salah satu upaya untuk mendukung proses perawatan yang lebih berkesinambungan.

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Direktur Utama RSUI dr. Kusuma Januarto menyampaikan penambahan kapasitas rawat inap merupakan bagian dari upaya RSUI dalam merespons kebutuhan perawatan pasien yang terus berkembang.

“Kolaborasi antara RSUI dan ParagonCorp merupakan langkah nyata dalam mendukung pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) RSUI mencapai 80 - 90% hampir setiap hari, sementara rentang ideal BOR rumah sakit berada pada kisaran 60–80%. Dengan kehadiran fasilitas baru ini, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak pasien serta memperkuat upaya bersama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujarnya.

Deputy CEO and Chief R&D Officer ParagonCorp dr. Sari Chairunnisa menjelaskan kolaborasi ini berangkat dari kesamaan visi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

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“Kami percaya bahwa dampak yang lebih besar dapat diwujudkan ketika berbagai pihak berjalan bersama. Kolaborasi dengan RSUI merupakan salah satu bentuk kontribusi ParagonCorp dalam mendukung pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Depok dan sekitarnya,” tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Indonesia, Prof. Heri Hermansyah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan ekosistem universitas yang terintegrasi.