Ruang Amal Indonesia dan BAZNAS Antarkan Mustahik Berdaya Melalui Amal Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Ruang Amal Indonesia berkolaborasi dalam mendorong Program Amal Vokasi.

Kolaborasi tersebut menunjukkan capaian positif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri.

Sebanyak 45 dari 50 peserta pelatihan menjahit garmen dan apparel atau mencapai 90 persen yang mengikuti pelatihan pasa 10-15 Agustus 2026 di Gedung Aula KPRI Hikmah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal tersebut kini telah bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada di Kawasan Industri Kendal.

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Adapun 2 peserta atau sebanyak 4 persen, kini telah aktif berwirausaha dalam bidang jahit.

Capaian ini menjadi bukti bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dapat membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat program zakat (mustahik).

CEO Ruang Amal Indonesia, Slamet menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS atas kepercayaan dan kolaborasi dalam penyelenggaraan program tersebut.

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“Kami menyampaikan terima kasih kepada BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Kendal atas kolaborasi yang telah terjalin dalam pelaksanaan Program Amal Vokasi di Kendal. Capaian 94 persen ini merupakan hasil yang patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

Menurutnya, program ini menunjukkan bahwa zakat dapat dikelola secara produktif untuk membuka akses keterampilan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.