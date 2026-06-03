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Ruang Pintar Pojok Baca Rinca Jadi Cara PNM Menyalakan Mimpi Anak-Anak NTT

Ruang Pintar Pojok Baca Rinca Jadi Cara PNM Menyalakan Mimpi Anak-Anak NTT
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PNM menghadirkan Ruang Pintar Pojok Baca Rinca di tengah anak-anak yang tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan dan literasi. Foto: dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PNM menghadirkan Ruang Pintar Pojok Baca Rinca di tengah anak-anak yang tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan dan literasi. 

Wilayah yang berada di kawasan timur Indonesia itu tidak hanya menghadapi tantangan geografis berupa jarak antarpulau dan akses transportasi yang terbatas.

Namun, juga persoalan sosial ekonomi yang membuat fasilitas belajar, khususnya pembelajaran informal, belum berkembang secara merata.

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Di tengah keterbatasan itu, semangat belajar anak-anak di Pulau Rinca justru tumbuh dengan cara yang sederhana. 

Bagi sebagian besar masyarakat di Kepulauan Rinca, laut menjadi sumber penghidupan utama. Aktivitas melaut dan bekerja harian menjadi denyut ekonomi keluarga.

Namun, mereka tetap datang ke sekolah, belajar bersama teman-teman, dan memanfaatkan ruang seadanya untuk membaca maupun bermain. 

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Situasi inilah yang kemudian menggerakkan PNM untuk ikut menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan menyenangkan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Menariknya, pengembangan ruang literasi ini dilakukan melalui kolaborasi bersama anak muda setempat bernama Irka yang selama ini aktif menjadi penggerak kegiatan literasi di desa tersebut.

PNM menghadirkan Ruang Pintar Pojok Baca Rinca di tengah anak-anak yang tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan dan literasi.

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