Ruang Pintar Pojok Baca Rinca Jadi Cara PNM Menyalakan Mimpi Anak-Anak NTT
jpnn.com, JAKARTA - PNM menghadirkan Ruang Pintar Pojok Baca Rinca di tengah anak-anak yang tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan dan literasi.
Wilayah yang berada di kawasan timur Indonesia itu tidak hanya menghadapi tantangan geografis berupa jarak antarpulau dan akses transportasi yang terbatas.
Namun, juga persoalan sosial ekonomi yang membuat fasilitas belajar, khususnya pembelajaran informal, belum berkembang secara merata.
Di tengah keterbatasan itu, semangat belajar anak-anak di Pulau Rinca justru tumbuh dengan cara yang sederhana.
Bagi sebagian besar masyarakat di Kepulauan Rinca, laut menjadi sumber penghidupan utama. Aktivitas melaut dan bekerja harian menjadi denyut ekonomi keluarga.
Namun, mereka tetap datang ke sekolah, belajar bersama teman-teman, dan memanfaatkan ruang seadanya untuk membaca maupun bermain.
Situasi inilah yang kemudian menggerakkan PNM untuk ikut menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan menyenangkan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Menariknya, pengembangan ruang literasi ini dilakukan melalui kolaborasi bersama anak muda setempat bernama Irka yang selama ini aktif menjadi penggerak kegiatan literasi di desa tersebut.
PNM menghadirkan Ruang Pintar Pojok Baca Rinca di tengah anak-anak yang tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan dan literasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hunian Dekat Sekolah & Pasar Kian Diminati, Rumah Milenial PIK2 Tawarkan Cicilan Mulai Rp10 Juta
- HUT Ke-27, PNM Perkuat Komitmen Pemberdayaan dan Kelestarian Lingkungan
- Begini Kisah Perjuangan Bu Ila Bersama PNM Mekaar
- PNM Salurkan Pakaian RE3 For-E untuk Para Disabilitas dan Lansia
- Dua Sekolah di Indonesia Raih Penghargaan AIA Healthiest Schools 2026
- Prabowo Usul Bahasa Prancis Diajari ke Murid, PDIP: Kurikulum Biar Sekolah Menentukan