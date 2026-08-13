Ruang Rapat Diskominfo Kukar Sengaja Dibakar, Begini Pengakuan Pelaku

jpnn.com - Ruang rapat Diskominfo Kutai Kartanegara ternyata sengaja dibakar oleh pelaku berinisial MFA.

Polisi pun mengungkap motif pembakaran oleh pelaku yang bekerja di kantor tersebut.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kukar AKP Elnath Splendidta Wafiq, pelaku merasa kesal sering menjadi korban perundungan dan difoto secara diam-diam oleh rekan-rekan sejawatnya.

Baca Juga: Ini Tampang Tersangka Pembunuh Kepala KUA di OKU Selatan

"Keterangan saksi dan pemeriksaan awal menunjukkan adanya konflik pribadi antara pelaku dengan sejumlah orang di tempat kerjanya itu," kata Kapolsek, Rabu (12/8/2026).

Dia menjelaskan bahwa pada Selasa (11/8) itu, MFA datang ke kantor pada pagi hari sebelum jam kerja seperti karyawan biasanya.

Namun, kali ini dia membawa sebuah botol plastik 1.500 ml yang kemudian diketahui berisi bahan bakar minyak jenis pertalite.

Baca Juga: Respons Gubernur DKI Pramono soal Hilangnya Tangga JPO di Depan Gedung DPR

MFA naik ke lantai tiga, memasuki ruang rapat, lalu menyiramkan bahan bakar di area belakang pintu sebelum menyalakannya menggunakan korek api.

Api mulai terlihat sekitar pukul 07.20 WITA, membakar bagian belakang pintu dan sejumlah peralatan di dalam ruangan.