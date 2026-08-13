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Ruang Rapat Diskominfo Kukar Sengaja Dibakar, Begini Pengakuan Pelaku

Ruang Rapat Diskominfo Kukar Sengaja Dibakar, Begini Pengakuan Pelaku
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Kondisi ruang rapat Diskominfo Kukar yang terbakar pada Selasa (11/8/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Kaltim

jpnn.com - Ruang rapat Diskominfo Kutai Kartanegara ternyata sengaja dibakar oleh pelaku berinisial MFA.

Polisi pun mengungkap motif pembakaran oleh pelaku yang bekerja di kantor tersebut.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kukar AKP Elnath Splendidta Wafiq, pelaku merasa kesal sering menjadi korban perundungan dan difoto secara diam-diam oleh rekan-rekan sejawatnya.

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"Keterangan saksi dan pemeriksaan awal menunjukkan adanya konflik pribadi antara pelaku dengan sejumlah orang di tempat kerjanya itu," kata Kapolsek, Rabu (12/8/2026).

Dia menjelaskan bahwa pada Selasa (11/8) itu, MFA datang ke kantor pada pagi hari sebelum jam kerja seperti karyawan biasanya.

Namun, kali ini dia membawa sebuah botol plastik 1.500 ml yang kemudian diketahui berisi bahan bakar minyak jenis pertalite.

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MFA naik ke lantai tiga, memasuki ruang rapat, lalu menyiramkan bahan bakar di area belakang pintu sebelum menyalakannya menggunakan korek api.

Api mulai terlihat sekitar pukul 07.20 WITA, membakar bagian belakang pintu dan sejumlah peralatan di dalam ruangan.

Ruang rapat Diskominfo Kutai Kartanegara ternyata sengaja dibakar oleh pelaku berinisial MFA. Polisi mengungkap pengakuan tersangka.

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