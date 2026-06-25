Ruang Seni Siswa Jadi Panggung Bakat Anak Kepulauan Seribu

jpnn.com, JAKARTA - Tantangan penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan tidaklah sederhana. Jarak antarpulau yang berjauhan membuat pelayanan pendidikan harus dilakukan dengan strategi yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.

"Kami melayani pendidikan di enam kelurahan, mulai dari Pulau Sabira di wilayah paling utara hingga Pulau Untung Jawa di bagian selatan. Semua anak harus mendapatkan hak pendidikan yang sama, meski berada di pulau-pulau yang berjauhan," ujar Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Muhammad Thohari dalam dialog kebijakan bersama media massa, Kamis (25/6).

Saat ini, Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu membina 44 satuan pendidikan negeri, 9 sekolah swasta, serta 7 satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Seluruhnya melayani lebih dari 6.200 peserta didik dengan dukungan lebih dari 400 tenaga pendidik.

Dia mengatakan, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik yang tersebar di pulau-pulau berpenghuni.

"Salah satunya diwujudkan melalui Ruang Seni Siswa, sebuah kegiatan yang memberi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan kreativitas sekaligus mengasah rasa percaya diri," ungkapnya.

Hal itu dikarenakan pendidikan tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar di ruang kelas, tetapi juga harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk berekspresi dan mengembangkan potensi diri.

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"Ruang Seni Siswa menjadi wadah bagi anak-anak untuk berkreasi, tampil di depan umum, sekaligus melatih kepercayaan diri. Mereka harus diberi kesempatan menunjukkan bakatnya," katanya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan ruang-ruang publik sebagai tempat tumbuhnya kreativitas pelajar.