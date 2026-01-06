Ruben Amorim Dipecat MU, Fernandes & Maguire Ucapkan Perpisahan
jpnn.com - JAKARTA - Rumen Amorim telah dipecat dari jabatan pelatih kepala Manchester United (MU), Senin (6/1).
Keputusan pemecatan Amorim diambil setelah rentetan hasil buruk yang diderita Setan Merah, termasuk imbang 1-1 melawan Leeds United, Minggu (4/1).
Situasi makin memanas setelah Amorim secara terbuka mengkritik manajemen klub dalam konferensi pers pascalaga.
Sejumlah pemain MU, termasuk nama-nama senior, sepert Bruno Fernandes dan Harry Maguire, menyampaikan pesan perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Amorim melalui media sosial setelah pelatih asal Portugal itu dipecat.
Maguire menjadi salah satu pemain pertama yang mengunggah pesan dalam akun miliknya di Instagram Story.
“Terima kasih untuk segalanya, bos. Saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Anda,” tulis bek tengah Inggris tersebut.
Fernandes menyusul memberikan pesan singkat kepada rekan senegaranya tersebut.
“Terima kasih, Mister! Semoga Anda dan staf pelatih selalu sukses,” tulis kapten MU itu.
Ruben Amorim dipecat dari jabatan pelatih kepala MU. Fernandes & Maguire ucapkan salam perpisahan
