Ruben Amorim Dipecat MU, Ole Gunnar Solskjaer Dikabarkan Siap Isi Posisi Pelatih Sementara

Ole Gunnar Solskjaer. Foto: Andrew Yates/Reuters

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United telah memecat pelatih kepala Ruben Amorim.

Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan siap kembali ke Old Trafford untuk mengisi posisi pelatih sementara MU.

Solskjaer merupakan mantan pelatih Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer telah menunjukkan ketertarikan untuk menangani Manchester United sebagai pelatih sementara, terlepas dari durasi kontraknya,” tulis pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun miliknya di X pada Selasa.

“Manchester United sedang meluangkan waktu untuk menilai para kandidat. Darren Fletcher akan menjadi pelatih interim untuk pekan ini.”

Amorim didepak menyusul pernyataan kontroversialnya setelah setelah hasil imbang 1-1 atas Leeds United di Liga Inggris 2025/26 pada Minggu (4/1).

Pernyataan pelatih asal Portugal tersebut dinilai telah melewati batas dan membuat manajemen klub mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri masa jabatannya.

Untuk sementara, Darren Fletcher, mantan gelandang United yang sebelumnya melatih tim U-18, ditunjuk sebagai pelatih sementara tim utama.

