Ruben Onsu Adopsi Balita Laki-Laki, Kuasa Hukum Jelaskan Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu diketahui mengadopsi seorang anak angkat yang berjenis kelamin laki-laki.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan status legalitas terkait hak asuh anak angkat yang kini dirawat oleh kliennya.

Dia menegaskan bahwa proses pengasuhan anak bernama Thayaka Putra Onsu itu telah mengantongi izin resmi dari yayasan dan panti asuhan yang menaunginya.

Minola mengatakan keputusan Ruben Onsu untuk merawat anak itu berawal dari rasa kepedulian saat mengetahui adanya bayi terlantar yang membutuhkan penanganan medis dan pengasuhan.

"Ketika anak ini tidak ada orang yang mau merawatnya, tidak ada orang yang mau mengasuhnya dan harus masuk panti asuhan yang mengurusnya, dan ketika Ruben melihatnya seperti ada chemistry dari mata anak itu, ya akhirnya Ruben memutuskan untuk mengurus, mengadopsi secara formal dari yayasan atas anak tersebut," ujar Minola Sebayang di PN Jakarta Selatan, Selasa (20/10).

Terkait urusan administratif untuk penetapan hak asuh dari pengadilan, dia mengatakan dokumen peradilan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti secara bertahap. Hal itu mengingat usia sang anak yang masih menginjak balita.

"Mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan dokumen-dokumen yang lain dari pengadilan, ya. Karena kan ini artinya masih umur anak ini kan masih kecil juga," ucap Minola Sebayang.

Dia mengatakan situasi Ruben Onsu saat ini yang masih diterpa berbagai persoalan membuat sang klien tak terburu-buru untuk mendaftarkan penetapan pengadilan.