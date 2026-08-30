Ruben Onsu Bakal Diperiksa Pekan Depan, Kuasa Hukum Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu meminta penundaan pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Ahmad, mengatakan pihaknya meminta agar pemeriksaan tersebut ditunda hingga Jumat (4/9) mendatang.

"Kami meminta sih Jumat depan ya, minggu depan, tetapi kalau bisa selesai sebelum itu bagus, lebih bagus, kan," ujar Machi Ahmad di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (28/8).

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Sedianya, Ruben Onsu dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan pada Jumat.

Machi Ahmad mengatakan kliennya masih perlu melengkapi sejumlah berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Saya lagi meminta timnya untuk mencari apa yang diminta oleh, untuk melengkapi apa yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan," tuturnya.

Meski Ruben Onsu meminta penundaan pemeriksaan, Machi memastikan kliennya akan tetap kooperatif dalam menjalani proses hukum tersebut.

"Ya memang ini kan baru panggilan pertama, memang diberikan kesempatan panggilan kedua. Ya maksimal lah ya, jangan sampai ini kan karena takutnya ada perintah membawa. Saya juga sampaikan ke kliennya kita harus kooperatif dan memang Bang Ruben juga siap berkooperatif kok," ucap Machi Ahmad.