menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ruben Onsu Bakal Hadirkan Saksi di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

Ruben Onsu Bakal Hadirkan Saksi di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

Ruben Onsu Bakal Hadirkan Saksi di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu dan tim hukum. ilustrasi. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu bakal menghadirkan saksi-saksi dalam sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kini beredar kabar bahwa salah satu saksi yang bakal dihadirkan adalah pengasuh atau baby sitter anak mereka.

Ditanya mengenai kabar tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Raka Kariti enggan membeberkan.

Baca Juga:

Dia menyebut bahwa identitas saksi itu bakal diketahui pada persidangan nanti.

"Ah nanti, nanti akan terjawab pada saat di tanggal 11 hari Rabu," ujar Raka Kariti di PN Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Dia menyebut bahwa saksi yang bakal dihadirkan sebanyak dua orang. Akan tetapi, Raka mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan menambah jumlah saksi dalam persidangan nanti.

Baca Juga:

"Rencana kami akan mengajukan dua saksi, tapi nanti di hari H persidangan yaitu di tanggal 11, hari Rabu, nanti bisa dilihat juga ada berapa saksi yang akan hadir ya," tuturnya.

Sebelumnya, Ruben Onsu melayangkan gugatan hak asuh anak terhadap Sarwendah ke PN Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026.

Pihak Ruben Onsu bakal menghadirkan saksi-saksi dalam sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI