Ruben Onsu Bakal Hadirkan Saksi di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu bakal menghadirkan saksi-saksi dalam sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kini beredar kabar bahwa salah satu saksi yang bakal dihadirkan adalah pengasuh atau baby sitter anak mereka.

Ditanya mengenai kabar tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Raka Kariti enggan membeberkan.

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Dia menyebut bahwa identitas saksi itu bakal diketahui pada persidangan nanti.

"Ah nanti, nanti akan terjawab pada saat di tanggal 11 hari Rabu," ujar Raka Kariti di PN Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Dia menyebut bahwa saksi yang bakal dihadirkan sebanyak dua orang. Akan tetapi, Raka mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan menambah jumlah saksi dalam persidangan nanti.

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"Rencana kami akan mengajukan dua saksi, tapi nanti di hari H persidangan yaitu di tanggal 11, hari Rabu, nanti bisa dilihat juga ada berapa saksi yang akan hadir ya," tuturnya.

Sebelumnya, Ruben Onsu melayangkan gugatan hak asuh anak terhadap Sarwendah ke PN Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026.