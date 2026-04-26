menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ruben Onsu Bangun Masjid dan Asrama untuk Tahfiz Al-Qur'an

Ruben Onsu Bangun Masjid dan Asrama untuk Tahfiz Al-Qur'an

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu ternyata tengah membangun sebuah masjid sekaligus asrama untuk tahfiz Al-Qur'an.

Kabar tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Ruben Onsu mengaku tidak pernah membayangkan bisa membangun sebuah masjid.

Baca Juga:

Meski demikian, dia akhirnya memberanikan diri memulai pembangunan Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni.

"Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah terbayang, tapi memberanikan diri untuk semua langkahku, minta bantu doanya ya teman-teman, insyaallah sedang dalam proses pembangunan Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni," ungkap Ruben Onsu.

Host Brownis itu kemudian menjelaskan arti di balik nama Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni.

Baca Juga:

Menurut Ruben Onsu, Al Yusni (d): berasal dari kata 'yusn/husn' yang bermakna kebaikan, keindahan, atau yang terbaik.

"Masjid Al Yusni dapat dimaknai sebagai, Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni: Tempat ibadah yang penuh nilai kebaikan dan keberkahan," sambung mantan suami Sarwendah itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI