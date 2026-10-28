Ruben Onsu Belum Sepakat Berdamai dengan Sarwendah soal Cicilan Rumah, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan alasan kliennya belum menyepakati proposal perdamaian yang diajukan pihak Sarwendah dalam sengketa cicilan rumah.
Ruben menilai tawaran penyerahan vila belum memberikan penyelesaian yang sesuai dengan kesepakatan pembagian harta bersama.
Minola mengatakan, pihaknya hingga kini belum menemukan manfaat yang jelas bagi Ruben dari proposal tersebut. Karena itu, kliennya memilih tetap mengacu pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam Akta 39.
"Sampai hari ini masih belum bisa menemukan dari sisi apa yang memberikan keuntungan bagi Ruben," ujar Minola, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (28/10).
Menurut Minola, persoalan yang dihadapi kedua pihak bukan hanya mengenai pengalihan aset.
Dia menegaskan, pelaksanaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana tercantum dalam Akta 39 menjadi salah satu hal utama yang perlu diselesaikan.
Dalam akta tersebut, kewajiban mencicil utang hingga lunas disebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
Minola menegaskan Ruben ingin ketentuan itu dijalankan sesuai kesepakatan, bukan dibebankan hanya kepada kliennya.
Ruben Onsu belum sepakat berdamai dengan Sarwendah terkait cicilan rumah yang menjadi sengketa.
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