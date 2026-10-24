Ruben Onsu Berharap Tiga Terlapor Kasus Dugaan Fitnah Segera Diperiksa
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu berharap penyidik Polda Metro Jaya segera memeriksa sejumlah pihak yang dilaporkan atas dugaan fitnah.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya, Minola Sebayang, seiring menunggu perkembangan penanganan laporan yang telah diajukan.
“Kami berharapnya yang kasus dugaan fitnah yang terlapornya A, O, dan S juga akan diperiksa dalam waktu dekat,” ujar Minola dalam keterangannya kepada media, dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia, Sabtu (24/10).
Menurut Minola, pihaknya masih menunggu perkembangan proses hukum atas sejumlah laporan dan pengaduan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya. Salah satunya berkaitan dengan dugaan tuduhan palsu yang dinilai merugikan Ruben.
Di sisi lain, Ruben juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam perkara dugaan akses ilegal terhadap akun email Betrand Peto.
Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pekan depan setelah penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Ruben.
Laporan dugaan akses ilegal itu berkaitan dengan pengambilan foto dan video pribadi dari akun email Betrand yang disebut kemudian dipublikasikan tanpa izin.
Minola menjelaskan, pemeriksaan awal Ruben akan berfokus pada dugaan peretasan email. Setelah itu, penyidik kemungkinan mendalami laporan lain, termasuk dugaan penyebaran rekaman panggilan video pribadi.
Ruben Onsu berharap Polda Metro Jaya segera memeriksa tiga pihak terlapor dalam kasus dugaan fitnah.
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