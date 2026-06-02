Ruben Onsu Beri Penjelasan Soal Polemik Nafkah Anak dengan Sarwendah
jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu memberi tanggapan setelah disebut-sebut tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama enam bulan terakhir.
Dia mengaku tidak menyangka persoalan dengan mantan istrinya, Sarwendah itu kembali jadi perbincangan.
"Dua tahun terakhir memang saya lebih banyak diam. Saya pikir ini akan selesai, tetapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak, begitu ya," kata Ruben Onsu dalam panggilan video, Minggu (31/5).
Perihal rumor tidak memberi nafkah anak, host Brownis itu heran karena yang disorot justru masalah enam bulan terakhir.
Menurut Ruben Onsu, jerih payah yang dilakukannya selama ini seolah tidak dihargai.
"Jadi, kalau dibahas tentang nafkah, kalau baru cari nafkah enam bulan, kemarin-kemarin ketika jadi keringat dan jerih payah, keringat saya capek pun ke mana? Kan pada ke mana semuanya? Hanya dinilai dari enam bulan terakhir begitu," beber pria berusia 42 tahun itu.
Ruben Onsu menyayangkan pernyataan pihak Sarwendah yang mempermasalahkan nafkah anak.
Dia meminta Sarwendah menyerahkan buah hati apabila merasa tidaak sanggup lagi membesarkannya.
