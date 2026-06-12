Ruben Onsu Buka Suara soal Video Anaknya Sebut Kekasih Sarwendah 'Papah'

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu angkat bicara terkait beredarnya video yang memperlihatkan sang anak memanggil Giorgio Antonio alias Gio dengan sebutan daddy atau papah.

Melalui akunnya di Instagram, dia menegaskan pentingnya menjaga batasan dalam interaksi dengan anak-anak, terutama terkait figur orang tua.

Dia pun meminta agar pihak terkait meluruskan apabila terdapat ucapan anaknya yang dinilai kurang tepat.

Menurut Ruben Onsu, anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan arahan yang benar dari orang dewasa di sekitarnya.

“Mungkin akan lebih bijaksana jika Anda meluruskan apabila ada perkataan anak saya yang kurang tepat. Saya sangat mengenal anak saya, dan mungkin Anda akan lebih memahami perasaan ini ketika suatu saat memiliki keturunan sendiri,” tulis Ruben, dikutip pada Kamis (11/6).

Ruben juga menyoroti video yang beredar karena dibuat saat status hubungan pihak-pihak terkait belum berada dalam ikatan pernikahan.

“Dalam video tersebut, kalian belum menikah. Karena itu, mohon jangan membuat pemahaman atau gambaran seolah-olah figur ayahnya tidak ada,” ujarnya.

Mantan suami Sarwendah itu menyarankan agar pihak terkait terlebih dahulu fokus membangun hubungan yang resmi dan berkeluarga sebelum mengambil peran yang dapat memengaruhi pemahaman anak.