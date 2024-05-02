Ruben Onsu Daftar Gugat Hak Asuh Anak, Pihak Sarwendah Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah menanggapi soal gugatan hak asuh anak yang didaftarkan oleh Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu merespons positif gugatan hak asuh anak tersebut.

Menurutnya, penyelesaian masalah melalui lembaga seperti pengadilan lebih baik daripada terus-menerus melakukan perdebatan di ruang publik yang berpotensi menggiring opini negatif.

Baca Juga: Perjuangan Ruben Onsu Demi Mendapatkan Hak Asuh Anak

"Kami hargai dan menurut kami sudah sangat tepat bila penyelesaian maslah dilakukan melalui lembaga lembaga yang kredibel," ujar Chris Sam Siwu saat dikonfirmasi awak media, Kamis (2/7).

Dia bahkan menyebut pihaknya sangat menantikan momen ini agar seluruh persoalan pengasuhan anak yang menjadi polemik selama ini bisa dibuktikan secara utuh berdasarkan fakta-fakta hukum.

Melalui sidang gugatan hak asuh anak ini, diharapkan persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwendah bisa menemukan titik terang.

"Gugatan yang saat ini informasinya sudah dilakukan oleh pihak RO sejujurnya kami sangat menunggu momen ini karena di pengadilan kami akan menyampaikan semua argumen hukum yang didukung dengan bukti dan saksi, terkait persoalan yang sebenarnya secara utuh, sehingga hakim akan bisa melihat masalah ini dengan terang benderang," ucap Chris Sam Siwu.

Dia menuturkan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah bukti yang bakal dihadirkan di persidangan nanti.