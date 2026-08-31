Ruben Onsu dan Pelapor Dugaan Kasus Penipuan Berdamai
jpnn.com - Dugaan kasus penipuan yang menyeret nama pembawa acara Ruben Onsu tampaknya menemukan titik terang.
Pasalnya, Ruben Onsu dan pelapor kasus tersebut akhirnya memilih untuk menempuh jalur damai.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ruben Onsu di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/8).
Dalam pertemuan itu, Ruben didampingi oleh kuasa hukumnya, Machi Ahmad dan ada pula Jhon LBF.
Pihak pelapor berinisial P juga hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, Ahmaf Ramzy.
"Ya sudah berdamai ya, sudah berbicara secara kekeluargaan di mana antara lawyer dengan lawyer gitu dan ya semua berujung baik," ujar Ruben Onsu didampingi oleh tim kuasa hukum, di kawasan Jakarta Selatan, Senin.
Dia menuturkan bahwa sejak awal dirinya memang ingin menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
Ruben Onsu pun mengucapkan terima kasih kepada Jhon LBF yang turut membantunya menyelesaikan permasalahan.
Dugaan kasus penipuan yang menyeret nama pembawa acara Ruben Onsu tampaknya menemukan titik terang.
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