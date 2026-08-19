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Ruben Onsu dan Sarwendah Akhirnya Hadiri Sidang Mediasi

Ruben Onsu dan Sarwendah Akhirnya Hadiri Sidang Mediasi
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Sarwendah dan kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang mediasi gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (18/8).

Berdasarkan pantauan, Sarwendah didampingi tim kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 09 47 WIB.

Chris Sam Siwu lantas menuturkan soal agenda persidangan hari ini.

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"Pagi ini kami masih melanjutkan sidang mediasi, jam 10 kami mulai, semoga ontime, apa yang kami bilang minggu lalu, nanti kami sampaikan setelah persidangan," ungkap Chris Sam Siwu di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Tidak lama berselang, Ruben Onsu didampingi oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang tiba di PN Jakarta Selatan.

Kehadiran pria berusia 43 tahun itu seakan menegaskan keseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai orang tua.

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Ruben Onsu lantas mengungkapkan harapannya terkait persoalan yang tengah dihadapinya.

Tidak neko-neko, dia hanya ingin kesepakatan yang adil terkait jadwal pertemuan dengan anak-anaknya.

Sidang mediasi gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (18/8).

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