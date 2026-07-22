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Ruben Onsu dan Sarwendah Hadir di Agenda Mediasi Hari Ini

Ruben Onsu dan Sarwendah Hadir di Agenda Mediasi Hari Ini
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Ruben Onsu dan Sarwendah saat masih bersama. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Rencananya, agenda persidangan hari ini adalah mediasi. Baik Sarwendah maupun Ruben Onsu hadir dalam sidang hari ini.

Keduanya hadir didampingi oleh tim kuasa hukum masing-masing.

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Berdasarkan pantauan, Sarwendah didampingi oleh tim kuasa hukumnya hadir lebih awal di PN Jakarta Selatan.

Dia tak berbicara banyak ketika ditanyai soal agenda mediasi hari ini.

"Yang pastinya berdoa, berharap yang terbaik semuanya buat anak-anak," ujar Sarwendah.

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Ditemui terpisah, Ruben Onsu yang tiba di pengadilan bersama tim kuasa hukumnya pun mengungkapkan kesiapannya menjalani mediasi hari ini.

Ayah tiga anak itu berharap agar mediasi ini dapat memberikan titik terang.

Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

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