Ruben Onsu Datangi Kantor KPAI, Ada Apa?
jpnn.com - Pembawa acara Ruben Onsu mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Tak sendirian, pria 42 tahun tersebut didampingi oleh tim kuasa hukumnya mendatangi kantor KPAI itu.
Namun, Ruben Onsu enggan berbicara banyak saat ditanyai soal kedatangannya tersebut.
Dia hanya memastikan bahwa kedatangannya ini berkaitan dengan kedua buah hatinya, Thalia dan Thania.
"Ya pokoknya, menceritakan semuanya," ujar Ruben Onsu di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin.
Adapun kedatangan Ruben Onsu itu guna berkonsultasi mengenai polemik dengan mantan istrinya, Sarwendah, perihal anak.
"Di anak, cuma anak saja. Poinnya di anak, itu saja," ucapnya.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.
Pembawa acara Ruben Onsu mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Senin (22/6).
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