Ruben Onsu Diperiksa Polisi Terkait Laporan Akses Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu membuat laporan mengenai dugaan akses ilegal di Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2026 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Meto Jaya AKBP Onkoseno kepada awak media.

Dia mengatakan Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari Ruben Onsu terkait dugaan akses ilegal pada Minggu (11/10) lalu.

"Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada 10 Oktober 2026 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," ujar Onkoseno kepada awak media, Rabu (28/10).

Kekinian, pihak kepolisian telah memeriksa Ruben Onsu terkait laporan itu.

Adapun mantan suami Sarwendah tersebut dimintai keterangan oleh penyidik pada Senin (26/10) lalu.

"Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, penyidik telah meminta keterangan RSO pada Senin, 26 Oktober 2026," kata Onkoseno.

Pemeriksaan itu dilakukan guna mendalami peristiwa yang dilaporkan sekaligus melengkapi informasi.