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Ruben Onsu Dituding Menderita Penyakit Menular, Sarwendah Ditantang Tes Kesehatan

Ruben Onsu Dituding Menderita Penyakit Menular, Sarwendah Ditantang Tes Kesehatan
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Selebritas Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menantang Sarwendah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyusul isu penyakit menular yang disebut-sebut pernah diderita kliennya.

Tantangan tersebut disampaikan Minola setelah kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, menyebut pihaknya memiliki bukti terkait kondisi kesehatan Ruben.

Minola menilai pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan apabila bukti yang dimaksud berkaitan dengan masa ketika Ruben dan Sarwendah masih berstatus sebagai suami istri.

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"Kalau mereka mengatakan memiliki bukti ketika mereka masih terikat suami istri, maka seharusnya jika ada, bukankah semua orang itu harus diperiksa? Berani enggak dia periksa?" ujar Minola, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Rabu (19/8).

Menurut Minola, Ruben telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

Ia pun meminta pihak yang pernah berinteraksi dekat dengan Ruben pada masa tersebut melakukan hal serupa.

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"Bukankah orang yang ada di sekitar Ruben pada waktu itu juga harus menunjukkan hasil tesnya?" kata Minola.

Minola menilai pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan untuk memberikan kejelasan apabila memang terdapat kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan Ruben. Ia juga mempertanyakan alasan Sarwendah perlu khawatir menjalani pemeriksaan.

Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, menantang Sarwendah menjalani pemeriksaan kesehatan.

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