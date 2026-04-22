Ruben Onsu Jadi Korban Penipuan Hingga Miliaran, Kuasa Hukum Jelaskan Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu diduga menjadi korban penipuan bisnis.

Itu berawal ketika mantan suami Sarwendah tersebut ditawari kerja sama untuk produksi mukena menjelang Lebaran kemarin.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, lantas menceritakan awal persoalan tersebut.

"Jadi Ruben bercerita bahwa beberapa bulan sebelum Lebaran, Ruben dikenalkan oleh temannya ke seseorang yang bernama Philipus Suprihatin itu yang ada dalam postingannya Ruben," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

"Philipus ini mengatakan bahwa dia bisa menjadi jembatan bagi Ruben dengan sebuah PT, nama PT-nya itu PT Venteny Fortuna Indo, berkaitan dengan rencana untuk memproduksi mukena," sambungnya.

Ruben pun antusias ketika mendengar rencana tersebut. Sebab rencana itu bertepatan dengan momentum Lebaran.

"Ruben berpikir bahwa memproduksi mukena itu salah satu bisnis yang mungkin akan bisa menghasilkan," kata Minola.

Setelah terjalin komunikasi yang intens, Philipus meminta uang muka kepada Ruben, dengan dalih untuk biaya produksi dan biaya hiburan (entertain).