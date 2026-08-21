Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Penipuan, Polisi Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kronologi kasus penipuan dan penggelapan investasi dengan tersangka Ruben Onsu.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan bahwa Ruben Onsu dilaporkan oleh korban yang menginvestasikan dana.

"Kronologinya bahwa terlapor (Ruben Onsu) ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan terlapor," kata AKP Joko Adi Wibowo dilansir Antara, Kamis (20/8).

Menurutnya, awalnya pada 2025, Ruben Onsu yang memiliki usaha menawarkan korban untuk menginvestasikan dana.

Hingga akhirnya terjadi kesepakatan keuntungan antara korban dan terlapor. Namun, sampai waktu kesepakatan ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal juga belum dikembalikan.

"Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Makanya, si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan," jelasnya.

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Terkait jumlah dana yang diduga digelapkan oleh Ruben Onsu, pihak kepolisian belum membeberkan.

Aparat masih melakukan pendalaman dalam materi penyidikan terkait kerugian korban.