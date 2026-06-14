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Ruben Onsu Kaget Curhat Betrand Peto soal Keluarga di Medsos Viral

Ruben Onsu Kaget Curhat Betrand Peto soal Keluarga di Medsos Viral
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Ruben Onsu bersama putranya, Betrand Peto. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu akhirnya buka suara terkait unggahan putranya, Betrand Peto atau Onyo, yang menjadi perbincangan publik di media sosial.

Ruben mengaku belum berbicara secara langsung dengan Onyo mengenai isi unggahan tersebut. Karena itu, dia memilih menahan diri untuk tidak memberikan banyak komentar.

Menurut Ruben, langkah pertama yang ingin dilakukan adalah bertemu secara pribadi dengan putranya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

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Dia menegaskan tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial maupun pemberitaan.

"Kalau lu tanya saya, saya belum ketemu dan ngobrol berdua sama dia," ujar Ruben Onsu, dikutip dari kanal Hepinews di YouTube, Minggu (14/6).

Mantan suami Sarwendah, itu mengatakan dirinya ingin menciptakan suasana yang nyaman saat berbicara dengan Onyo. Dia tidak ingin pertemuan itu terasa seperti interogasi.

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Sebagai orang tua, Ruben merasa perlu mendengar langsung apa yang dirasakan dan dipikirkan putranya sebelum memberikan penilaian.

Dia khawatir jika terlalu cepat bereaksi, Onyo justru merasa setiap tindakan yang dilakukannya dianggap salah.

Ruben Onsu mengaku terkejut melihat unggahan Onyo dan ingin mendengar langsung ceritanya.

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