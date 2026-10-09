Ruben Onsu Kembali Soroti Momen Anaknya Dilibatkan Saat Jualan Live

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kembali menyoroti kegiatan jualan online melalui live streaming yang melibatkan anak-anaknya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah rekaman saat mantan istrinya, Sarwendah dan Giorgio Antonio berjualan sambil live bersama Thalia, serta Thania.

Siaran langsung tersebut diduga terjadi pada 12 November 2025. Dalam video itu, Thalia atau yang kerap dipanggil Cici membahas mengenai produk yang dijual dalam live. Dia juga menanyakan soal kemungkinan produk terjual habis atau sold out.

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Namun, kru menjelaskan bahwa produk yang dijual masih memiliki banyak stok. Mendengar hal itu, Cici pun menyadari bahwa produk tersebut belum terjual habis.

“Tuh kan belum sold out,” kata Thalia alias Cici saat live.

Setelah membahas soal stok, kru live kemudian membacakan pertanyaan dari netizen. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Gio atau Papio.

Gio ditanya apakah dirinya menyayangi Sarwendah yang dipanggil Mamio itu. Namun, dia belum sempat menjawab pertanyaan tersebut karena Thania alias Nia ikut menyahut.

Momen tersebut kemudian mendapat sorotan dari Ruben Onsu.