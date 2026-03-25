Ruben Onsu Kenang Perjalanan Karier Sejak 1997, Pernah Dihina dan Dihancurkan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengenang perjalanannya merintis karier di dunia hiburan sejak 1997.

Dia mengaku sempat berada di titik terendah hingga akhirnya bisa mencapai puncak popularitas.

"Aku pernah melewati proses ketika aku mengawali karier dari 1997 sampai aku ada di titik ini, jatuh lalu terinjak, lalu terbang, lalu istirahat, lalu berjalan cepat, lalu dihina, disepelekan, lalu dijatuhkan, lalu disanjung, lalu bisa menjadi sinar untuk yang gelap, lalu bisa menelan cerita orang yang curhat sendiri," ungkap Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (24/3).

Mantan suami Sarwendah itu mengatakan perjalanan kariernya selama puluhan tahun tidak selalu berjalan mulus.

Meski meraih kesuksesan, Ruben Onsu juga pernah merasa disalahkan bahkan dihancurkan.

"Lalu malah jadi makanan empuk yang disalahkan, lalu dijorokkan lagi, dihancurkan lagi karena kesalahan yang enggak tega, bahkan kesalahan yang tidak aku kehendaki pernah dianggap paling kejam," beber host Brownis itu.

Walau demikian, Ruben Onsu bersyukur masih bisa bertahan dengan lika-liku perjalanan kariernya.

Dia juga bertekad untuk selalu berusaha berubah demi memperbaiki diri.