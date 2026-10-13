Ruben Onsu Lapor Polisi, Ini Barang Bukti yang Diserahkan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik ke Polda Metro Jaya pada Minggu (11/10).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut telah diterima.

Adapun laporan Ruben Onsu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

“Terkait laporan saudara RSO, benar yang bersangkutan telah membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik,” kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (12/10).

Menurutnya, Ruben Onsu turut menyerahkan beberapa barang bukti terkait laporan yang disampaikan.

Antara lain, flashdisk dan tangkapan layar unggahan di media sosial Instagram sebagai bahan pendukung laporan.

“Laporan tersebut direkomendasikan untuk ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya dan saat ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut,” bebernya.

Kombes Pol Budi Hermanto menyebut kepolisian masih mendalami laporan serta materi yang disampaikan Ruben Onsu.