Ruben Onsu Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Metro Jaya
jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu dikabarkan membuat laporan mengenai dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah ke Polda Metro Jaya.
Laporan itu dibuat setelah rekaman video call Ruben Onsu dengan seorang pria beredar di media sosial.
"Terkait laporan Ruben Samuel Onsu RSO, yang bersangkutan telah membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2026 terkait dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik," ujar Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno saat dikonfirmasi awak media, Senin (12/10).
Saat ini, laporan Ruben Onsu tersebut masih dalam proses pendalaman lebih lanjut.
"Laporan tersebut saat ini direkomendasikan untuk ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya dan masih dalam proses pendalaman lebih lanjut," ucap Onkonesno.
Adapun pihak Ruben Onsu telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait laporan itu.
Barang bukti tersebut berupa flashdisk dan tangkapan layar unggahan Instagram. Sementara itu, dia menyebut bahwa pihak yang dilaporkan atau terlapor masih dalam penyelidikan.
"Yang dilaporkan atau terlapor tidak tercantum nama. Terlapor dalam penyelidikan," tutur Onkoseno. (jun/jpnn)
Pembawa acara Ruben Onsu dikabarkan membuat laporan mengenai dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya.
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita
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