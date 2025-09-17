menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ruben Onsu Masuk Rumah Sakit, Betrand Peto: Cepat Sembuh Ayah

Ruben Onsu Masuk Rumah Sakit, Betrand Peto: Cepat Sembuh Ayah

Ruben Onsu Masuk Rumah Sakit, Betrand Peto: Cepat Sembuh Ayah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu dan Betrand Peto. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com, JAKARTA - Betrand Peto mengabarkan bahwa ayah angkatnya, Ruben Onsu dirawat di rumah sakit.

Kabar tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram pada Selasa (16/9) malam.

Betrand Peto mengunggah foto saat menjenguk Ruben Onsu yang dirawat di rumah sakit.

Baca Juga:

Dalam foto, Ruben Onsu tampak terbaring di kasur dengan hidung yang terpasang selang.

Sementara itu, Betrand Peto terlihat ikut berbaring di samping bawah Ruben Onsu.

Dia lantas memberi semangat untuk mantan suami Sarwendah tersebut.

Baca Juga:

"Cepat sembuh ya ayah," tulis Betrand Peto.

Akan tetapi, pria berusia 20 tahun itu tidak membeberkan penyebab Ruben Onsu dirawat di rumah sakit.

Betrand Peto mengabarkan bahwa ayah angkatnya, Ruben Onsu dirawat di rumah sakit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI