Ruben Onsu Masuk Rumah Sakit, Betrand Peto: Cepat Sembuh Ayah

jpnn.com, JAKARTA - Betrand Peto mengabarkan bahwa ayah angkatnya, Ruben Onsu dirawat di rumah sakit.

Kabar tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram pada Selasa (16/9) malam.

Betrand Peto mengunggah foto saat menjenguk Ruben Onsu yang dirawat di rumah sakit.

Dalam foto, Ruben Onsu tampak terbaring di kasur dengan hidung yang terpasang selang.

Sementara itu, Betrand Peto terlihat ikut berbaring di samping bawah Ruben Onsu.

Dia lantas memberi semangat untuk mantan suami Sarwendah tersebut.

"Cepat sembuh ya ayah," tulis Betrand Peto.

Akan tetapi, pria berusia 20 tahun itu tidak membeberkan penyebab Ruben Onsu dirawat di rumah sakit.