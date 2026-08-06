Ruben Onsu Mulai Rasakan Dampak Video Viral di Medsos, Brand Ikut Diserang

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu mulai merasakan dampak negatif dari beredarnya video yang dikaitkan dengan dirinya di media sosial.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan bahwa sejumlah akun media sosial mulai menyerang kliennya maupun brand yang berkaitan dengannya.

"Ya, jadi sudah mulai artinya itu ada orang yang mengkait-kaitkan video itu dengan Ruben Onsu dan kemudian sudah mulai ada akun-akun yang saya tidak tahu apakah itu akun fake ataukah akun yang rill yang sudah menyerang lingkungan Ruben," ujar Minola Sebayang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

Tidak berhenti pada serangan verbal di ruang siber, imbas dari kegaduhan itu juga mulai merambah ke pekerjaan sang selebritas.

Minola menyebut hujatan dan serangan itu juga menyasar merek atau brand yang berkaitan dengan Ruben Onsu.

Kondisi ini tentu menciptakan ketidaknyamanan bagi mantan suami Sarwendah tersebut.

"Ya, dengan hujatan-hujatan dan kata-kata yang memojokkan Ruben, bahkan brand-brand juga sudah mulai diserang, sehingga hal ini tentu tidak membuat nyaman," tuturnya.

Pihak Ruben Onsu tampaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah tegas.