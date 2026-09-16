Ruben Onsu Pastikan tak Pernah Ajak Betrand Peto Pindah Keyakinan

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu menceritakan mengenai keharmonisan keluarganya setelah memutuskan menjadi seorang mualaf.

Dia mengatakan buah hatinya merupakan orang pertama yang tahu mengenai keputusannya untuk menjadi mualaf, jauh sebelum kabar tersebut diumumkan ke ruang publik.

"Sebelum saya memberitahukan ke publik, justru anak-anak saya yang tahu terlebih dahulu kalau saya sudah menjadi seorang muslim. Saya menjelaskan bagaimana kami tetap saling support, dan saat itu jawaban mereka yang membuat suasana cair," ujar Ruben Onsu melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (16/9).

Dalam unggahan itu, dia turut mengunggah sebuah video yang menampilkan dirinya tengah menunggu waktu berbuka puasa, ditemani oleh anak-anaknya.

Dalam video tampak kehangatan Ruben Onsu bersama kedua putrinya dan putranya.

"Video ini di mana saya sedang menunggu buka puasa dan suasana bercanda mereka yang membuat lega dan barulah 31 Maret 2025 saya meng-upload video kalau saya sudah menjadi seorang muslim," tuturnya.

Saat ini, Ruben Onsu tinggal bersama Betrand Peto atau akrab disapa Onyo.

Selama dirinya tinggal bersama sang putra, dia menuturkan dirinya tak pernah memaksakan keyakinannya kepada sang putra.