Ruben Onsu Pilih Umrah sebelum Mediasi dengan Sarwendah
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu memilih menunaikan ibadah umrah sebelum memenuhi permintaan pertemuan yang diajukan mantan istrinya, Sarwendah.
Oleh karena itu, agenda mediasi antara keduanya diperkirakan baru dapat berlangsung pada Juli 2026.
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengatakan surat permohonan pertemuan dari pihak Sarwendah telah diterima.
"Sejauh ini belum ada jawaban dari Ruben kapan bertemunya, karena Ruben minggu depan rencananya umrah," ujar Minola, kepada awak media di Jakarta, baru-baru ini.
Namun, hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban resmi karena masih menunggu kepastian jadwal dari Ruben.
Menurut Minola, Ruben telah memiliki agenda berangkat umrah pada pekan depan sehingga belum memungkinkan untuk menentukan waktu pertemuan dengan Sarwendah.
"Jadi, kalau memang misalnya kami menyampaikan surat respons, mungkin sekitar Juli," lanjut Minola.
Dia memperkirakan pertemuan antara Ruben dan Sarwendah baru dapat terlaksana setelah Ruben kembali dari Tanah Suci, yakni sekitar pertengahan Juli 2026.
Ruben Onsu memilih menunaikan ibadah umrah sebelum memenuhi permintaan mediasi dari Sarwendah.
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