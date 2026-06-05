Ruben Onsu Ribut dengan Sarwendah, Betrand Peto Sampaikan Pesan Haru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto memberi semangat untuk ayahnya, Ruben Onsu yang tengah ribut dengan Sarwendah.

Dukungan tersebut disampaikannya melalui pesan yang kemudian diunggah oleh Ruben Onsu di Instagram.

Dalam pesan tersebut terlihat Betrand Peto meminta Ruben Onsu untuk fokus menjaga kesehatan.

"Koko di sini buat ayah. Enggak apa-apa Koko diomongin enggak baik sama orang-orang di luar sana, yang penting, ayah sehat ya. Jangan sakit-sakit, Koko belum bisa kalau enggak ada ayah," ungkap Betrand Peto, Kamis (4/6).

Pria berusia 21 tahun itu kemudian mengungkap rasa sayang kepada Ruben Onsu.

Selain itu, Betrand Peto juga menyampaikan rasa terima kasih kepada host Brownis tersebut.

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"Ayah, Koko cuma mau bilang, meski kita tidak sedarah tapi Koko berterima kasih banget ayah sudah hadir di hidup aku," tambah Betrand Peto.

Mendapat pesan semangat dari Betrand Peto, Ruben Onsu pun mengaku sangat terharu.