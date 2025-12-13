menu
Ruben Onsu Sampaikan Pesan Mengharukan untuk Betrand Peto
Ruben Onsu dan Betrand Peto saat jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/8). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan sebuah pesan mengharukan untuk anak angkatnya, Betrand Peto.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia meminta Betrand Peto untuk tidak khawatir terhadap apa pun yang dijalani.

"Jangan mengkhawatirkan apapun Ko, karena doaku pasti tak henti untuk kamu dan kedua adikmu," ungkap Ruben Onsu, Sabtu (13/12).

Baca Juga:

Host Brownis itu memastikan bakal selalu memberi dukungan untuk Betrand Peto.

Selain itu, Ruben Onsu juga siap menjadi tempat Betrand Peto serta Thania dan Thalia bersandar.

"Tanganku aku gunakan untuk menghapus air matamu. Pundakku masih kuat untuk kamu dan adikmu bersandar," jelas mantan suami Sarwendah itu.

Baca Juga:

Ruben Onsu meminta maaf apabila belum bisa menjadi ayah yang sempurna bagi Betrand Peto.

Dia merasa masih terus belajar sebagai seorang ayah yang baik bagi Betrand Peto, Thania, dan Thalia.

