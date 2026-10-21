Ruben Onsu: Saya Selama Ini Diam, Tetapi Saya Harus Luruskan karena Terlalu Zalim
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengaku tidak lagi bisa diam setelah panggilan video pribadinya diunggah ke media sosial.
Runem pun melaporkan mantan istrinya, Sarwendah, ke polisi terkait persoalan tersebut.
Dia mengatakan selama ini berusaha menahan diri agar perseteruannya dengan Sarwendah tidak makin melebar.
Namun, dia menilai pengunggahan video tersebut telah berdampak pada harga dirinya, terutama di hadapan anak-anak.
"Saya selama ini diam, tetapi kali ini saya harus luruskan karena ini terlalu zalim," kata Ruben dalam siaran langsung di akun media sosial pribadinya, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.
Ruben menjelaskan, persoalan yang awalnya berkaitan dengan prosesi dan hak asuh anak kini berkembang ke berbagai arah.
Dia menyebut laporan polisi sebagai salah satu cara untuk menjaga harga dirinya di mata anak-anak dan teman-teman mereka.
Ruben juga menanggapi perdebatan mengenai keaslian video yang beredar. Dia meminta publik menilai rekaman tersebut secara langsung.
Presenter Ruben Onsu mengaku tidak lagi bisa diam setelah panggilan video pribadinya diunggah ke media sosial.
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