Ruben Onsu Siap Cabut Gugatan dan Berikan Hak Asuh Anak Kepada Sarwendah?

jpnn.com, JAKARTA - Proses sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu dengan Sarwendah masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, yang utama dari persoalan itu bukan soal siapa yang memegang hak asuh anak, melainkan bagaimana kesepakatan itu nantinya ditegakkan.

"Yang kami mau tekankan, yang kami tunggu dan kami nanti-nantikan, apakah proses hukum ini, apa pun keputusannya, mengabulkan gugatan kami atau pun tidak mengabulkan gugatan kami, apakah proses hukum ini bisa mengeliminas Ruben sebagai seorang ayah, atau sebagai ayah dari kedua anaknya. Itu yang pertama," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).

"Yang kedua adalah, apakah proses hukum ini bisa mengeliminasi Ruben untuk mendapatkan hak berkumpul bersama-sama dengan anaknya? Ini yang perlu, kami garis bawahi karena esensinya adalah di dua hal tersebut, ya," sambungnya.

Dia menuturkan bahwa kliennya siap mencabut gugatan dan memberikan hak asuh anak kepada Sarwendah.

Asalkan Ruben Onsu tetap mendapatkan haknya untuk berkumpul bersama anak-anaknya.

"Karena dalam proses-proses yang berjalan, bahkan dalam proses mediasi pun, seperti yang sudah kami katakan, Ruben mengatakan dia siap untuk mencabut gugatannya dan tetap memberikan hak asuh itu ada pada ibunya seperti apa yang sudah disepakati, sepanjang haknya untuk berkumpul bersama anak-anaknya itu tetap diberikan," kata Minola Sebayang.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa hal yang diperjuangkan oleh Ruben Onsu bukan soal hak asuh anak.