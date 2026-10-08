Ruben Onsu Sindir Oknum yang Diduga Menyebarkan Foto Betrand Peto

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan sindiran kepada oknum yang mengganggu kehidupan anaknya, Betrand Peto.

Melalui Instagram Story, dia menyinggung orang yang diduga meresta dan menyebarkan foto dari email putranya, Betrand Peto alias Onyo.

“Hayo siapa yang suka nyebar-nyebar ngambil foto dari email Onyo? Hayo siapa yang pakai account bodong? Katanya mau sudah? Bohong terus deh kamu,” tulis Ruben Onsu, Kamis (8/10).

Mantan suami Sarwendah itu kembali menyentil pihak yang tidak disebutkan namanya tersebut.

Menurut Ruben Onsu, oknum yang sama juga mengarahkan influencer untuk membuat konten tertentu.

“Hayo siapa yang nyuruh-nyuruh influencer dengan kata-kata ‘ayo kak buat apalagi ya kak?’ Wkwkwkw. Jangan mau bersih tangannya, masih sok lugu aja wkwkwk. Sekalian total kan target lo gue hancur kan? Lupa diri,” sambungnya.

Pada unggahan lainnya, pria kelahiran Jakarta, 15 Agustus 1983 itu juga menyinggung soal isi kulkas seseorang yang disebutnya dipenuhi alkohol.

Akan tetapi, Ruben Onsu lagi-lagi tidak membeberkan siapa orang yang dimaksud.