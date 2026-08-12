Ruben Onsu Tak Hadir Sidang Hari Ini, Begini Respons Sarwendah

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu absen dalam sidang gugatan hak asuh anak dengan agenda mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Terkait ketidakhadiran mantan suaminya itu, Sarwendah enggan berkomentar banyak.

"Ini masalah persidangan bukan masalah perasaan," ujar Sarwendah di PN Jakarta Selatan, Rabu.

Perempuan 36 tahun itu sendiri terlihat selalu hadir setiap agenda persidangan.

Dia mengatakan dirinya hanya menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan memenuhi panggilan sidang.

"Ya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat ya saya datang begitu," ucap Sarwendah.

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Sebelum menghadiri persidangan, eks personel Cherrybelle itu sempat menyiapkan keperluan anak-anak.

"Tadi pagi saya juga sudah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini," kata Sarwendah.