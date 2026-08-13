Ruben Onsu tak Hadir Sidang, Kuasa Hukum Beri Penjelasan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan alasan kliennya tak hadir dalam agenda mediasi dalam sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Ruben Onsu, kata Minola, ternyata ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan.

Oleh karena itu, pembawa acara kondang tersebut tak bisa hadir dalam persidangan kali ini.

"Alasannya memang karena rupanya tidak bisa hadir di agenda mediasi itu. Jadi minggu lalu Ruben hadir, namun kan mediatornya yang berhalangan. Hari ini Ruben tidak bisa hadir karena Ruben ada pekerjaan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Minola Sebayang.

Dia menuturkan, pihaknya baru menerima jadwal sidang pada Jumat lalu.

"Nah, jadi kami juga baru dapat informasi tentang jadwal mediasi minggu ini kan pada hari Jumat kemarin, ya," ucap Minola Sebayang.

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Meski tak bisa hadir di persidangan hari ini, pihak Ruben Onsu telah menginformasikan perihal tersebut ke pengadilan melalui surat.

Oleh karena itu, Minola menegaskan bahwa kliennya tak hadir tanpa pemberitahuan.