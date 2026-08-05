Ruben Onsu Tidak Khawatir Soal Hasil Gugatan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Proses hukum terkait gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus bergulir.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kekhawatiran terhadap apa pun putusan nanti.

"Kan memang ada dua kemungkinan, dikabulkan dan ditolak. Saya sudah sampaikan lagi, tidak ada kekhawatiran begitu lho," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Menurutnya, menang atau kalah dalam gugatan ini tidak akan menghilangkan hak Ruben Onsu sebagai ayah, atau hak Sarwendah sebagai ibu, maupun hak anak untuk berkumpul bersama orang tuanya.

Oleh karena itu, Minola Sebayang menuturkan bahwa pihaknya tidak khawatir terhadap hasil akhir gugatannya nanti.

"Kalau pun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh, tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya," ucap Minola Sebayang.

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"Andaikan pun gugatan kami ini ditolak, tetap tidak mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah dan hak anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya," sambungnya.

Minola Sebayang pun menegaskan, seluruh langkah hukum yang ditempuh kliennya ini didasari oleh niat untuk memberikan lingkungan pengasuhan yang aman serta menjauhkan anak-anak dari segala bentuk situasi yang dinilai kurang kondusif.