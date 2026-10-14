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Ruben Onsu Tutup Pintu Damai untuk Sarwendah, Proses Hukum Berlanjut

Ruben Onsu Tutup Pintu Damai untuk Sarwendah, Proses Hukum Berlanjut
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Pembawa acara Ruben Onsu dan tim kuasa hukumnya. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ruben Onsu tidak membuka peluang perdamaian dengan mantan istrinya, Sarwendah, terkait laporan dugaan tindak pidana.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan akses ilegal serta pengunggahan video yang diduga diperoleh melalui cara melawan hukum.

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menegaskan proses hukum akan tetap berjalan, karena substansi video yang beredar bukan menjadi persoalan utama dalam perkara tersebut.

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"Kalau bicara masalah hukum bukan artinya penting isinya, tetapi perbuatannya," kata Minola, dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia, Rabu (14/10).

Dia menilai, isi video tidak menghapus dugaan pelanggaran hukum apabila rekaman tersebut diperoleh dan diunggah dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Minola juga menyoroti dugaan perekaman tanpa izin. Menurutnya, tindakan merekam seseorang tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum yang perlu diperiksa oleh penyidik.

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Selain itu, pihak Ruben menilai terdapat bagian dalam video yang tidak sesuai dengan fakta. Minola juga menyebut adanya dugaan penyuntingan yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian.

"Ada penggiringan makanya dikatakan juga ada dugaan editan kan begitu. Jadi, ya tinggal ditunggu saja dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya," ujarnya.

Selebritas Ruben Onsu tidak membuka peluang perdamaian dengan mantan istrinya, Sarwendah.

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