Ruben Onsu Ungkap Alasan Belum Mau Menikah Lagi Seusai Pisah dari Sarwendah

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengaku belum memiliki keinginan untuk kembali menikah setelah berpisah dari Sarwendah.

Pengalaman menjalani rumah tangga selama 11 tahun bersama Sarwendah, membuatnya ingin lebih dahulu memulihkan diri.

Ruben mengatakan, pernikahan bukan sesuatu yang ingin kembali dijalaninya dalam waktu dekat.

Dia masih membutuhkan waktu untuk memahami berbagai hal dari pengalaman rumah tangganya.

"Aku sekarang enggak, maksudnya belum mau menikah lagi," ungkap Ruben Onsu, dikutip dari Leslar Entertainment di YouTube, Senin (10/8).

Menurut Ruben, kegagalan dalam membina rumah tangga menjadi salah satu alasan dirinya belum siap kembali membangun kehidupan bersama pasangan baru.

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Dia menilai seseorang seharusnya menikah ketika benar-benar sudah siap dengan berbagai konsekuensi yang menyertainya.

"Jadi, memang menikah itu ketika lu sudah siap. Kalau gue ngomongin pernikahan kurang pantas, karena gue sendiri gagal," ujarnya.